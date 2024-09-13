Balıkesir'de araçta sıkıştı, imdadına itfaiye yetişti
İHA

Balıkesir’in İvrindi İlçesi Güngörmez mevkiinde korkunç bir yaşandı

Balya ilçesi istikametinden Balıkesir-Edremit yoluna çıkan R.S. yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından ters döndü.

İTFAİYE KURTARDI

Aracın ters dönmesinin ardından sürücü R.S., kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine ihbarla bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle sürücü, sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekibine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör