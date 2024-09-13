Balıkesir'de araçta sıkıştı, imdadına itfaiye yetişti

İHA
Balıkesir’in İvrindi İlçesi Güngörmez mevkiinde korkunç bir kaza yaşandı
Balya ilçesi istikametinden Balıkesir-Edremit yoluna çıkan R.S. yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından ters döndü.
İTFAİYE KURTARDI
Aracın ters dönmesinin ardından sürücü R.S., kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Bunun üzerine ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle sürücü, sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekibine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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