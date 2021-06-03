Euro
10.4992
0.01%
Dolar
8.5958
0.04%
Altın
526.03
-0.23%
Borsa
1.431
0%
Bitcoin
332.618
5.83%
EXEN Coin
32.63
1.36%
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Balıkesir'de aranan 16 şahıs yakalandı

    Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 08:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de aranan 16 şahıs yakalandı

    Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağalamak amacıyla ilçelerde operasyon yaptı.

    16 KİŞİ GÖZALTINDA

    Altıeylül, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs göz altına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Balıkesir de aranan 16 şahıs yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir