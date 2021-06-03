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- Balıkesir'de aranan 16 şahıs yakalandı
Balıkesir'de aranan 16 şahıs yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
- İHA
- 03.06.2021 - 08:39
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağalamak amacıyla ilçelerde operasyon yaptı.
16 KİŞİ GÖZALTINDA
Altıeylül, Edremit, Erdek, Gömeç, Karesi, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs göz altına alınırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.