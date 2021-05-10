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    Balıkesir'de aranan 59 şahıs yakalandı

    Balıkesir'de polis, 1 hafta içerisinde aranan 59 şahsı kıskıvrak yakaladı.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 13:22
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    Balıkesir'de aranan 59 şahıs yakalandı

    Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

    59 KİŞİ YAKALANDI

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, İvrindi, Kepsut ve Susurluk İlçelerinde 03.05.2021 - 09.05.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 20 şahıs tutuklandı.

    Balıkesir de aranan 59 şahıs yakalandı #1

    ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 18 adet fişek, 17 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 20 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    Balıkesir de aranan 59 şahıs yakalandı #2

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