Haberler



3. Sayfa



Balıkesir'de arazözün otomobilin üzerine devrildiği kazada 4 kişi ağır yaralandı

Balıkesir'de arazözün otomobilin üzerine devrildiği kazada 4 kişi ağır yaralandı Balıkesir'de orman yangınına müdahale etmek için giden arazözün otomobilin üzerine devrilmesi sonucu iki araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.