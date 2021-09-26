Balıkesir’de asayiş operasyonu: 43 gözaltı

İl genelinde gerçekleştirilen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplan 43 şüpheli gözaltına alınırken, 3'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye Edremit ve Susurluk ilçelerinde çalışma yaptı.

DEV ASAYİŞ OPERASYONU

Operasyon kapsamında 13 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 10 adet fişek ve 8 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 138 adet kartuş ele geçirildi.

43 GÖZALTI, 3 TUTUKLAMA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak il merkezi, Bandırma, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan 18 ayrı çalışmada, 30 şahıs yakalanmış, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

1 şahıs gözaltına alınırken, 28 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 20.97 gram metamfetamin, 49,62 gram esrar, 121 adet sentetik ecza hap ve 324 adet ecstasy hap ele geçirildi.

















