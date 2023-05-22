Balıkesir'de bacayı temizlemek isterken apartmanın çatısını yaktı Erdemit'te simit fırını sahibi olan ve bacasını temizlemek isteyen bir esnaf, 4 katlı apartmanın çatı katını tutuşturdu. Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın sıçramadan söndürüldü.

Balıkesir'in Erdemit ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi üzerinde bir apartmanda simit fırını sahibi olan esnaf, bacasını temizlemek istedi. İsmi öğrenilemeyen esnaf, tıkanan bacasını temizlemek için bacayı yakınca çatı katı alev aldı, mahalle ise duman altında kaldı. Apartmandakilerin korku dolu dakikaları Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 6 arazöz ile müdahale etti. 4 katlı apartmanda korku dolu anlar yaşanırken, ara katlardaki baca duvarlarında da çatlaklar oluştu. Yangın büyümeden söndürüldü İtfaiyenin yangına kısa sürede müdahalesi sonucu çatı katında bulunan tüplerin de etkisiz hale gelmesiyle yangın daha fazla büyümeden muhtemel facia önlendi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.