Balıkesir'de beton mikseri kontrolden çıktı: 6 araca çarparak durdu Altıeylül ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki 6 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA

Balıkesir'de Altıeylül ilçesi Sütlüce Mahallesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 AIL 311 plakalı beton mikseri, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla inmeye başladı.

Bir hafif ticari araç sürücüsünün, geri manevra yaparak evlerin önündeki boş yere park ettiği sırada gelen beton mikseri, büyük bir gürültüyle buna ve yanındaki araçlara çarparak durabildi.

Son anda kurtuldu

Sokakta yürüyen bir kişi, üzerine doğru gelen beton mikserini görüp son anda uzaklaşarak altında kaçarak, kurtuldu.

6 araca çarptı

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, hafif ticari araç sürücüsünün geri manevrayla park ettiği, beton mikserinin hızla yokuş aşağı geldiği, yayanın bunu görüp uzaklaşmasının ardından tırın 3 hafif ticari araca ve 3 otomobile çarptığı görülüyor.