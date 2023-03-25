Balıkesir'de bıçaklı kavgada yaralanan adam tehditler savurdu Sokak ortasında yaralı vaziyette bulunan bir kişi, olay yerine gelen polislere zor anlar yaşattı. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

27 yaşındaki O.K. adlı kişinin bıçakla yaralanmış bir vaziyette yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Kasık ve sol bacağından yaralı şahıs, sarhoş olduğunu ve kendisini bıçakladığını söyleyerek, olay yerine gelen polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Tehditler savuran genç adam uzun süren uğraşlar sonunda sakinleşebildi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K. ameliyata alındı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen gencin çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine polis, başka biri tarafından bıçaklanabilme ihtimali üzerine inceleme başlattı.