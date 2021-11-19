Balıkesir'de binlerce balık yavrusu kurtarıldı

Sındırgı ilçesi Karagür Çayı'nda binlerce balık yavrusu, su birikintisinin içinde kaldı. Bölgede dolasan Adnan Çıkrıkçı isimli vatandaşın dikkati sayesinde, balıklar dere yatağına taşındı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Kozlu Mahallesi'nde yaşayan Adnan Çıkrıkçı, Karagür Çayı'nın olduğu bölgede dolaşmaya çıktı.

Çıkrıkçı bölgede dolaştığı sırada balık yavrularının su birikintisine hapsolduğunu fark etti.

Balıkları kurtarmak isteyen Çıkrıkçı harekete geçti ve Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne haber verdi.

Bölgeye gelen personelin inceleme yapması sonucu yavru balıklar, bulunduğu alandan kovalarla dere yatağına taşındı.

"6 BİN BALIK KURTARDIK"

Adnan Çıkrıkçı’nın dikkati sayesinde binlerce balık yavrusu kurtuldu. Balıkların kurtulduğuna çok sevindiğini belirten Kozlu Mahallesi sakinlerinden Adnan Çıkrıkçı, “Dün çaya balıklara bakmaya gelmiştik. Arkadaşlarla bugün için randevulaştık. Malzememizi hazırladık geldik. Balıkları kurtardık. Hatta biraz daha var. Onları da kurtaracağız inşallah.

Yani şu ana kadar 4-5 bin bilmiyorum, belki 6 bin kurtardık. Ama bir o kadar daha var. Onları kurtaracağız inşallah. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok seviniyorum bu balıklar kurtuluyor diye.

Balıkçı olduğumuzdan hal ve hareketlerinden anlıyoruz ölü olup olmadıklarını. Bak orası doldu kaldı, toparladılar. Şu an bile canlandılar.” dedi.

"KURTARMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sındırgı Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Saha Formeni Tanju Umur, “Dün Kozlu köyünden bir vatandaşımızın bir tanesi Karagür Çayı'nın suyu azaldığından dolayı yavru balıkların ufak su birikintilerinde olduğundan dolayı bize haber verdi.

Balıkları kurtarmak için mücadeleye başladık. Hemen bir ekipman ayarladık. Ertesi günü geldik. Balıkları kurtarıyoruz. Şu dakikaya kadar 6 bin tane balık kurtardık. Kurtarmaya devam ediyoruz. İnşallah hepsini kurtarırız.“ dedi.