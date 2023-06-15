Balıkesir'de bir inşaat işçisi kırılan vinç kolunun altında kaldı Balıkesir'de bir şantiye alanında yaşanan kazada Afgan uyruklu ismi tespit edilemeyen bir kişi; kırılan vinç kolunun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

Balıkesir'de bir inşaatta yaşanan kazada kan aktı.

Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde bir şantiye alanında vincin kaldırma kolu kırıldı.

Hayatını kaybetti

Yaşanan kazada şantiyede bulunan ve Afgan uyruklu olduğu değerlendirilen ismi tespit edilemeyen bir kişi, kırılan vinç kolunun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kişi de hastaneye kaldırıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliğince kazada yaralanan Ş.C. kurtarılıp, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı S.C. ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatının kaybeden kişinin, kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.