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    Balıkesir’de bir kadın ineğin darbesiyle öldü

    Hayvanlarını yemleyen kadın, ineğin darbesi ile bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 08:34
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 09:20
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    Balıkesir’de bir kadın ineğin darbesiyle öldü

    Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Çekirdekli kırsal Mahallesi’nde hayvanlarına yem veren Gülcan M. (53), ineğin darbesi ile yere yığıldı.

    KENDİNE GELEMEDİ

    Göğsüne gelen darbeden sonra kendine gelemeyen Gülcan M., 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    HASTANEDE CAN VERDİ

    Gülcan M., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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