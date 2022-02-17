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- Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşini vurdu
Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşini vurdu
Bir kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırgan koca gözaltına alındı.
- İHA
- 17.02.2022 - 13:56
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 çocuk annesi H.B. (41), uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki kocası Hasan B.'yi (51) Hacıyusuf Mahallesi 1. Okul Sokak'ta görünce kaçmaya başladı.
Silahını çıkaran Hasan B., kaçan eşini bacağından vurdu.
Olay yerinden aracıyla geçen yakınını durduran yaralı kadın, kaçarak canını kurtardı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kaçan Hasan B. ise, emniyet güçleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahla yakalandı.
Bacağından yaralanan H.B., Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Hasan B. ise adliyeye sevk edildi.