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    Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşini vurdu

    Bir kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırgan koca gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 13:56
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    Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşini vurdu

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2 çocuk annesi H.B. (41), uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki kocası Hasan B.'yi (51) Hacıyusuf Mahallesi 1. Okul Sokak'ta görünce kaçmaya başladı.

    Silahını çıkaran Hasan B., kaçan eşini bacağından vurdu.

    Olay yerinden aracıyla geçen yakınını durduran yaralı kadın, kaçarak canını kurtardı.

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Kaçan Hasan B. ise, emniyet güçleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı silahla yakalandı.

    Bacağından yaralanan H.B., Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Hasan B. ise adliyeye sevk edildi.

    Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşini vurdu #1

    Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşini vurdu #2

    Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşini vurdu #3


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