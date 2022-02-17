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Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Balıkesir’de boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Bir kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak yaralandı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırgan koca gözaltına alındı.