Balıkesir'de can pazarı! Yolcu otobüsüyle beton mikseri çarpıştı İstanbul'a ilerleyen yolcu otobüsü, beton mikserine arkadan çarptı. Yaşanan kazada 44 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Balıkesir'de feci bir kaza yaşandı.

İstanbul yönüne seyir halindeki Ayhan Karadeniz idaresindeki 34 LAJ 55 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Mehmet Sayit Güngör'ün kullandığı 35 HA 3549 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.

Kazada can pazarı yaşandı

Sürücüler ile otobüsteki muavin, yedek şoför ve 41 yolcunun yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 kişinin durumu ağır

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otobüs sürücüsü Ayhan Karadeniz ile muavin Emir Metin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yolda bir süre tek yönden sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.