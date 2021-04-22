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    Balıkesir’de çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı

    Jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş uygulamaları kapsamında, çeşitli ilçelerde yol aramaları yaptı. Aramalarda, çeşitli suçlardan onlarca kişi yakalandı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 09:26
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 10:10
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    Balıkesir’de çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı

    Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli ilçelerde aramalar yapılmasına karar verildi.

    RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

    Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Erdak, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Susurluk ilçelerinde yol aramaları yapıldı.

    19-20 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı.

    2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Balıkesir’de çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı #1

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