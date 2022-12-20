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    Balıkesir'de çiftlik evindeki baltalı işkenceci yakalandı

    Kaçırdıkları esnafı haraca bağlayarak işkence yapan çeteye yönelik operasyon sürüyor. 18 yaşındaki genç kıza balta ve hortumla işkence yapan şahıslardan biri daha yakalandı. Tutuklu sayısı 6 oldu.
    • 20.12.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:12
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    Balıkesir'de çiftlik evindeki baltalı işkenceci yakalandı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde, geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay gündeme geldi.

    G.A. isimli genç kız, 'polis muhbiri' olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, 1 ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiği gerekçesiyle polise giderek şikayetçi oldu.

    Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçti.

    Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, 10 dönümlük arazi üzerinde bir çiftlik kurduğu, esnafı haraca bağlayan şüphelilerin haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da burada elektroşok cihazı kullanıp, işkence yaptığı belirlendi.

    Eş zamanlı operasyon

    Bunun üzerine çalışmalarını tamamlayan ekipler, 13 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Aralarında çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Balıkesir de çiftlik evindeki baltalı işkenceci yakalandı #1

    4 şüpheli tutuklandı

    Şüphelilerden Mehmet Salih Turanlı ile Ahmet Hicri Turanlı, M.F. ve Ç.D. tutuklanırken, M.N.T., E.T. ve S.Y. ise adli kontrolle serbest kaldı.

    Şüphelilerden Rabia Dilruba Candaş, C.E.G., M.B. ve F.Ç.’nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

    Balıkesir de çiftlik evindeki baltalı işkenceci yakalandı #2

    Sırtındaki dövmeden tanındı

    Çete üyelerinin, darp izlerinin görüntüleri ve işkence videolarıyla diğer kadınları da tehdit ettiği belirlendi. G.A.'nın ise çetenin lideri Mehmet Salih Turanlı'yı sırtındaki ejderha dövmesinden teşhis ettiği ifade edildi.

    Şüpheli kaçarken yaralandı

    Dün gece düzenlenen operasyonda evde göçmen kaçakçılığı, resmi evrakta sahtecilik olmak üzere toplam 16 suç kaydı bulunan F.E., operasyon sırasında balkondan atlayıp, kaçmak isterken 4'üncü kattan zemine düştü.

    Ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.E.'nin belinde kırık oluştuğu tespit edildi. F.E. hastanede tedavi altına alındı.

    Tutuklu sayısı 5 oldu

    Ekipler, firari şüphelilerden Rabia Dilruba Candaş’ın, A.Ç.'ye ait evde saklandığını belirledi.

    Gözaltına alınan Rabia Dilruba Candaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınan A.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Balıkesir de çiftlik evindeki baltalı işkenceci yakalandı #3

    Hortumlu işkence

    Polise şikayetçi olan G.A.'ya Rabia Dilruba Candaş'ın baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, çete lideri Mehmet Salih Turanlı'nın ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi.

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