Balıkesir'de çıkan yan bakma kavgasında kan aktı

Balıkesir Dursunbey'de 'yan bakma' nedeniyle çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde İbrahim Enes Bulut (21) ve Emre K. (21), dün gece Suçıktı mevkisinde İbrahim Can ile karşılaştı.

İddiaya göre, 3 kişi arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü.

2 kişi hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre, kavgaya karışan 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Can ve Bulut hayatını kaybederken, Emre K. ise tedaviye alındı.

Olaya karışan 3 kişinin, 'uyuşturucu satmak', 'yaralama', 'darp' gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





