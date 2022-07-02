Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
324.284
-1.25%
BTXN Coin
7.02
-3.70%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Balıkesir'de çıkan yan bakma kavgasında kan aktı

    Balıkesir Dursunbey'de 'yan bakma' nedeniyle çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
    • 02.07.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de çıkan yan bakma kavgasında kan aktı

    Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde İbrahim Enes Bulut (21) ve Emre K. (21), dün gece Suçıktı mevkisinde İbrahim Can ile karşılaştı.

    İddiaya göre, 3 kişi arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü.

    2 kişi hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, kavgaya karışan 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Can ve Bulut hayatını kaybederken, Emre K. ise tedaviye alındı.

    Olaya karışan 3 kişinin, 'uyuşturucu satmak', 'yaralama', 'darp' gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Balıkesir de çıkan yan bakma kavgasında kan aktı #1

    Balıkesir de çıkan yan bakma kavgasında kan aktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    Sultanlar Akdeniz'de yarı finalde! Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
    Voleybol

    Sultanlar Akdeniz'de yarı finalde! Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Adana'da termometreler 37 dereceyi gösterdi
    Gündem

    Adana'da termometreler 37 dereceyi gösterdi

    Görüş Bildir