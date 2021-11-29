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- Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu
Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu
Fırtına nedeniyle apartmanın çatısındaki güneş paneli uçarak otogara düştü.
- AA
- 29.11.2021 - 17:41
- Güncelleme : 29.11.2021 - 17:51
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlayıp, hızı saatte 70 kilometreyi aşan fırtına etki gösteriyor.
GÜNEŞ PANELİ SÖKÜLDÜ
Fırtına nedeniyle Eski Otogar yanındaki apartmanın çatısında monteli olan güneş paneli yerinden söküldü.
OTOGARIN İÇİNE DÜŞTÜ
Park halindeki minibüs ve otomobilleri teğet geçen panel, otogarın içine büyük bir gürültüyle düştü.
Bölgeye gelen polis ekipleri, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu VİDEO