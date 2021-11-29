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    Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu

    Fırtına nedeniyle apartmanın çatısındaki güneş paneli uçarak otogara düştü.
    • AA
    • 29.11.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 17:51
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    Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlayıp, hızı saatte 70 kilometreyi aşan fırtına etki gösteriyor.

    GÜNEŞ PANELİ SÖKÜLDÜ

    Fırtına nedeniyle Eski Otogar yanındaki apartmanın çatısında monteli olan güneş paneli yerinden söküldü.

    OTOGARIN İÇİNE DÜŞTÜ

    Park halindeki minibüs ve otomobilleri teğet geçen panel, otogarın içine büyük bir gürültüyle düştü.

    Bölgeye gelen polis ekipleri, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

    Ayvalık'ta dev güneş paneli otogara uçtu VİDEO

    Ayvalık ta dev güneş paneli otogara uçtu #1

    Ayvalık ta dev güneş paneli otogara uçtu #2

    Ayvalık ta dev güneş paneli otogara uçtu #3

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