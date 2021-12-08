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    Balıkesir'de devrilen forklift sürücüsü hayatını kaybetti

    Dursunbey ilçesinde kereste firmasında çalışan adamın kullandığı forklift devrildi. Aracın altında kalan adam ise yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 14:42
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    Balıkesir'de devrilen forklift sürücüsü hayatını kaybetti

    Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki Çakmak Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde, kereste firmasında çalışan operatör Ali Göktaş'ın kullandığı forklift devrildi.

    Göktaş'ın forkliftin altında kaldığını gören arkadaşları, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    Olay bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, aracın altından Göktaş'ı kurtardı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Ali Göktaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Balıkesir de devrilen forklift sürücüsü hayatını kaybetti #1


    Balıkesir de devrilen forklift sürücüsü hayatını kaybetti #2

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