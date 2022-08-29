Petrol
101.95
2.97%
Euro
18.1782
0.45%
Dolar
18.1819
0.09%
Altın
1.017
0.17%
Borsa
3165
0.60%
Bitcoin
372.061
0.83%
BTXN Coin
4.17
-1.65%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti

    Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
    • 29.08.2022 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti

    Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 42 yaşındaki Salih Çoban yönetimindeki 10 VF 179 plakalı traktör, Sağırlar Mahallesi yakınlarında devrildi.

    Kazada sürücü ile araçtaki 11 yaşındaki yeğeni Gizem Selda Çoban yaşamını yitirdi, 63 yaşındaki Emine Çoban ve 36 yaşındaki İlknur Çoban da yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Salih Çoban ile yeğeni Gizem Selda Çoban'ın cenazeleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.

    AA'nın haberine göre, Çoban ailesinin çalıştıkları tarladan eve dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi.

    Balıkesir de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    İstanbul'da eski sevgilisinin tehdidini sosyal medyadan anlattı
    3. Sayfa

    İstanbul'da eski sevgilisinin tehdidini sosyal medyadan anlattı

    30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2022
    Gündem

    30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2022

    Görüş Bildir