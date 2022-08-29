Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti

Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 42 yaşındaki Salih Çoban yönetimindeki 10 VF 179 plakalı traktör, Sağırlar Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 11 yaşındaki yeğeni Gizem Selda Çoban yaşamını yitirdi, 63 yaşındaki Emine Çoban ve 36 yaşındaki İlknur Çoban da yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Salih Çoban ile yeğeni Gizem Selda Çoban'ın cenazeleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.

AA'nın haberine göre, Çoban ailesinin çalıştıkları tarladan eve dönüşte kazanın meydana geldiği belirtildi.