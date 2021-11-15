Balıkesir'de evinde bıçaklanarak öldürüldü: Oğlu şüpheli bulundu

Evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan adamın oğlu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polis, 3 şüphelinin ifadesine başvurdu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Hamidiye Mahallesi'nde, sabah saatlerinde yüksek ses nedeniyle mahalleli ihbarda bulundu.

İhbar edilen eve giren polis, Hakan Özbeğen’i kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahale ettiği Özbeğen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

OĞLU VE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, evde cesedi başında kavga ettikleri sırada yakaladığı Ferit A. ve eşi Nihan A. ile elinde bıçak bulunan oğlu Çağatay Özbeğen'i gözaltına aldı.

BABASININ ÖLDÜRÜLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Çağatay Özbeğen'in ilk ifadesinde, Ferit A.’nın babasını bıçaklamasını engellemek istediğini, polis geldiğinde de bu nedenle elinde bıçakla bulunduğunu ileri sürdü.

ÖLEN KİŞİNİN, İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ferit A. ve eşi Nihan A. da cinayeti Çağatay Özbeğen'in işlediğini söyledi. Hakan Özbeğen’in, bir süredir şüpheli çiftin kızları İ.A. ile ilişkisi olduğu iddia edildi.

CENAZE DEFNEDİLDİ

Hakan Özbeğen’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne getirildi. Edremit’te ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Özbeğen’in cenazesi toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.