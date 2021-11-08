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    Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

    FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 11'i yakalandı.
    • AA
    • 08.11.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 14:17
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    Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

    Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında finans yapılanması içerisinde 'mütevelli/esnaf heyeti' olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar, teşhisler, ihbarlar ile banka, dernek ve müzahir kurum kayıtları bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

    İl merkezinde 12 ve Burhaniye ilçesinde 1 kişi olmak üzere, 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Şüphelilerden 11’i yakalanarak gözaltına alındı.

    Eş zamanlı operasyonda yakalanamayan 2 kişini yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

    Balıkesir de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı #1

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