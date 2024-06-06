Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı Fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı.

DHA

Yurt genelinde fuhuş ile mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda fuhuş çeteleri tek tek çökertiliyor.

Operasyonun adresi bu kez Balıkesir oldu.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Akçay bölgesinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine teknik ve fiziki takibe başladı.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon

Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere 6 ekip ve 28 personel ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 kadın kurtarıldı

Gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa zorlanan Gürcistan uyruklu N.K. ve A.A., Kazakistan uyruklu Z.S. ve Özbekistan uyruklu M.U. kurtarıldı.

Kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen Gürcistan uyruklu N.I., F.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Operasyonda gerçekleşen aramalarda 57 bin 905 Türk Lirası, bin 250 euro, 304 dolar, 40 pound, 14 gram altın, 1 çeyrek altın ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

2 tutuklandı

Şüphelilerden N.I. ve O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)