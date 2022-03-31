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    Balıkesir'de görme engelli adam ekmeğini darbukadan çıkarıyor

    Etrafında "Aşık Mustafa" olarak tanınan görme engelli Mustafa Kürcen, yaklaşık 50 yıldır sokaklarda darbuka çalıp türü söyleyerek ekmek parasını kazanıyor.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 12:05
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    Balıkesir'de görme engelli adam ekmeğini darbukadan çıkarıyor

    Balıkesir İvrindi'nin kırsal Kocaoba Mahallesi'nde oturan Mustafa Kürcen, gençliğinde gece körlüğü yaşadı.

    Sonradan görme kabiliyetini tamamen kaybeden Kürcen, 34 yıldır ise hiç görmüyor.

    34 YILDIR GÖRMÜYOR

    Gençlik yıllarından bu yana darbuka çalıp türküler söyleyen ve bölge halkı tarafından "Âşık Mustafa" diye tanınan Mustafa Kürcen, her gün köyünden Burhaniye ve Edremit gibi çevre ilçelere gelerek, sokak sokak gezip türküler söylüyor.

    "50 YILDAN BERİ DARBUKA ÇALAR, TÜRKÜ SÖYLERİM"

    Evli ve iki çocuk babası Kürcen, çocuklarını sokak sokak gezerek darbuka çalıp kazandığı parayla büyüttüğünü söyledi.

    Her gün İvrindi'den Edremit, Burhaniye ve Havran'a geldiğini belirten Mustafa Kürcen, "İvrindi Kocaoba köyünde oturuyorum. 50 seneden beri pazarlarda darbuka çalar, türkü söylerim. Geçimimi böyle sağlıyorum. Bana 'Aşık Mustafa' diyorlar. Darbuka çalmayı çok seviyorum" dedi.

    "KENDİ EKMEĞİNİN PEŞİNDE"

    Burhaniyeli esnaflardan Aydın Semiz de "Biz Mustafa ağabeyi yıllardır tanıyoruz. Darbuka çalıyor, türküler söylüyor. Kendi ekmeğinin peşinde. Kimseye zararı yok. Kendisini seviyoruz." diye konuştu.

    Balıkesir de görme engelli adam ekmeğini darbukadan çıkarıyor #1


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