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    Balıkesir'de hamile Hazal'ın cinayet şüphelisi: Kim olsa aynı şeyi yapardı

    Birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe, emniyetteki sorgusunun ardından gazetecilere "Kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 14:04
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    Balıkesir'de hamile Hazal'ın cinayet şüphelisi: Kim olsa aynı şeyi yapardı

    Balıkesir'in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana gelen olayda hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı.

    4 AYLIK HAMİLE KADINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

    Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı.

    HASTANEYE KALDIRILAN KADIN KURTARILAMADI

    Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Balıkesir de hamile Hazal ın cinayet şüphelisi: Kim olsa aynı şeyi yapardı #1

    POLİSE TESLİM OLDU

    Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
    Emniyetteki sorgusunda ifade vermediği ve 'susma hakkını' kullandığı öğrenilen Kadir Meşe, yoğun güvenlik önlemleri altında Bandırma Adliyesi'ne sevk edildi.

    "KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI"

    'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Meşe, adliye girişinde gazetecilerin, "Hazal’ın hamile olduğunu biliyor muydun?" sorusuna yanıt vermezken,"Kim olsa aynı şeyi yapardı." dedi.

    Bu arada Kadir Meşe'nin bıçak darbeleriyle ölen Hazal Alpyörük, bugün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verilecek.

    Balıkesir de hamile Hazal ın cinayet şüphelisi: Kim olsa aynı şeyi yapardı #2

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