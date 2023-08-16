Balıkesir’de Hazal’ın katili yargılanıyor: Akıl sağlığına bakılacak Birlikte yaşadığı 3 aylık hamile genç kadını 97 bıçak darbesiyle öldüren zanlının yargılandığı dava, akıl ve ruh sağlığı ile ilgili raporun beklenmesi için ertelendi. Duruşma sırasında sanık ile avukatının ‘fuhuş’ iddiaları, gerginlik yarattı.

DHA

Kadına yönelik vahşet, bu kez Balıkesir’in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı…

Hurdacılık yapan Kadir Meşe (30), 15 Şubat günü dini nikahla birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük ile 'kıskançlık' yüzünden tartıştı.

97 yerinden bıçakladı

Gözü dönen Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 19 yaşındaki genç kadını 97 yerinden bıçakladı.

Komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpyörük, kurtarılamadı.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açıldı

Hakkında, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Meşe, bir önceki duruşmada Hazal Alpyörük’ün annesi Sevcan Alpyörük’ü para karşılığı fuhşa teşvik etmekle suçladı.

"Eşim ölmemişti, yeniden bıçaklamaya başladım"

Sanık, “Hazal uyuşturucu kullanıyordu. Ayrıca, karnındaki bebek benden değildi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Kendisini çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra, ‘Yaşıyorsa ambulansla hastaneye götürürüm’ düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum.” dedi.

Bebeğin babası sanık çıktı

Hazal Alpyörük’ün annesi Sevcan Alpyörük ise Kadir Meşe’nin iddialarını yalanlayarak en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu.

Buna göre Hazal Alpyörük'ün 25 santim boyunda bıçakla 97 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, karnındaki bebeğin babasının ise yapılan DNA testi sonucu Kadir Meşe olduğu belirtildi.

"Hazal’ı namusum ve şerefim için öldürdüm"

İfadesinde pişmanlık duyduğunu söyleyen Meşe, “Hazal’ı namusum ve şerefim için öldürdüm. Siz nasıl uygun görürseniz o benim için kabulümdür.” dedi.

Sanığın avukatı ise “Müvekkilimin uzun süre uyuşturucu kullanmasından dolayı psikolojisinin yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Bu sebeple akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor almasını talep ediyoruz. Müvekkilim 7 veya 8 kez koğuş değiştirdi. Ruh sağlığı yerinde değil. Bu nedenle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Lamba kapalı yatamıyordu"

Davaya Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Meşe, Hazal Alpyörük'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Hazal Alpyörük’ün ablası Cansel Demirkol ile eniştesi Lemi Demirkol tanık olarak dinlendi.

Cansel Demirkol ifadesinde, “Kardeşim 20 gün benim yanımda kalmıştı. Eşinden çok şiddet gördüğü için geceleri lamba kapalı yatamıyordu.” dedi.

"Kızı satmaya çalışmışsın"

Sanık avukatı ise mahkeme heyetine cep telefonunda olan bir videoyu gösterdi.

Hazal Alpyörük’ün annesi Sevcan Alpyörük’ü kızını fuhşa teşvik etmekle suçlayan avukat, “Kızı sosyal medya hesabından video çekerek satmaya çalışmışsın” diye konuştu.

Sanık Kadir Meşe de Hazal Alpyörük’ü alkol ve uyuşturucu kullanmakla suçladı.

Tartışma çıktı, dava ertelendi

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Mahkeme hakimi, gerginlik üzerine tarafları duruşma salonundan çıkarırken, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek akıl ve ruh sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar verdi.

Duruşma, kasım ayına erteledi.