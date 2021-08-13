Balıkesir'de huzur operasyonu: 36 gözaltı

Çeşitli suçlardan aranan 36 kişi gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen 7 kişi ise tutuklandı. Şahısların evinde yapılan aramalarda tüfek ve bu tüfeklere ait kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliği sağlamak için operasyon yaptı.

Ayvalık, Balya, Edremit, Erdek, Havran ve Marmara İlçelerinde yapılan operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı. 7 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

BALIKESİR'DE HUZUR OPERASYONLARI

Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Susurluk ve Marmara ilçelerinde ise 09-10 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 6 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ele geçirildi.