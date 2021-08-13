Euro
10.0644
0.01%
Dolar
8.5493
0.1%
Altın
484.19
0.59%
Borsa
1.445
0.06%
Bitcoin
397.399
3.90%
EXEN Coin
25.40
7.80%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Balıkesir'de huzur operasyonu: 36 gözaltı

    Çeşitli suçlardan aranan 36 kişi gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen 7 kişi ise tutuklandı. Şahısların evinde yapılan aramalarda tüfek ve bu tüfeklere ait kartuş ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 08:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de huzur operasyonu: 36 gözaltı

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliği sağlamak için operasyon yaptı.

    Ayvalık, Balya, Edremit, Erdek, Havran ve Marmara İlçelerinde yapılan operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı. 7 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    BALIKESİR'DE HUZUR OPERASYONLARI

    Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş ele geçirildi.

    Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Susurluk ve Marmara ilçelerinde ise 09-10 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet tabanca, 37 adet tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 6 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ele geçirildi.

    Balıkesir de huzur operasyonu: 36 gözaltı #1

    Balıkesir de huzur operasyonu: 36 gözaltı #2

    Balıkesir de huzur operasyonu: 36 gözaltı #3

    Balıkesir de huzur operasyonu: 36 gözaltı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir