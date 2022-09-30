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    Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonu: 71 gözaltı

    Polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 71 şahıs gözaltına alındı.
    • 30.09.2022 - 07:27
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    Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonu: 71 gözaltı

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Karesi, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

    İHA'nın aktardığına göre; yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 37 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

    Jandarmanın denetimleri

    Yine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk, yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi.

    Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonu: 71 gözaltı #1

    Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonu: 71 gözaltı #2

    Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonu: 71 gözaltı #3

    Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonu: 71 gözaltı #4

    Balıkesir’de ’Huzur’ operasyonu: 71 gözaltı #5


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