Balıkesir'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki kaza can aldı.

E.Ç. idaresindeki araç karşı şeride geçmesi sonucu S.S. idaresindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine Karesi Grup Amirliğinden 1 kurtarma aracı ve 4 personel ile 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik ekipleri kazaya müdahale ettiler.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

İtfaiye ekipleri kafa kafaya çarpışan araçtan E.Ç. adlı vatandaşı ölü olarak çıkardı.

Diğer aracın şoförü S.S. ise yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edilerek, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası gerekli güvenlik emniyet tedbirleri alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.