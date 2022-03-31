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    Balıkesir'de iki katlı tarihi binada yangın

    Bandırma'nın deniz kenarında kalan tek tarihi bina, çıkan yangında kül oldu.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 05:09
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    Balıkesir'de iki katlı tarihi binada yangın

    Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında, binanın ahşap olmasından ötürü alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Belediye Başkanlığı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İTFAİYE, DAR SOKAKLARDA ZORLANDI

    İtfaiye ekipleri, hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Bunun üzerine itfaiyecilere polisler yardımcı oldu.

    Balıkesir de iki katlı tarihi binada yangın #1

    ÇEVRE BİNALAR BOŞALTILDI

    Polis ekipleri, yanan tarihi binanın çevresindeki diğer binaları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri zaman zaman yangın alanına gelen meraklı vatandaşları uzaklaşmaları için sürekli uyarılarda bulundu.

    Balıkesir de iki katlı tarihi binada yangın #2

    YANAN BİNAN ÇÖKTÜ

    Bu sırada bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarihi binayı saran alevlere ek olarak TOMA aracının da desteği istendi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında binanın 2 katı çökerek itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

    Balıkesir de iki katlı tarihi binada yangın #3

    Balıkesir de iki katlı tarihi binada yangın #4

    Balıkesir de iki katlı tarihi binada yangın #5


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