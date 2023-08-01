Balıkesir'de indikleri kuyuda gazdan zehirlenen 2 işçi can verdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) Ovaköy'de bulunan istasyonunda rutin kontrol ve temizlik sırasında kuyuya inen 2 personel zehirlenerek yaşamını yitirdi.

İHA

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) Ovaköy'deki istasyonunda Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç adlı çalışanlar rutin kontrol ve temizlik için indikleri kuyudan çıkmayınca diğer personel sızıntıyı fark edip merkeze bilgi verdi.

Gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç hayatını kaybederken gazdan etkilenen Mehmet Neşeli ise tedavi altına alındı.

Acı haberi Başkan Yücel Yılmaz verdi

Acı haberi ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yılmaz, "Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'mizde meydana gelen elim kazada mesai arkadaşlarımız Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

BASKİ'den açıklama

BASKİ, yaşanan acı olay nedeni ile açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Pompa arızası sebebi ile girilen istasyon, BASKİ'yi acıya boğdu. 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü öğle saatlerinde Balıkesir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Ovaköy’de bulunan terfi istasyonunda pompa arızası meydana gelmiştir. Arızaya müdahale için Mehmet Neşeli, Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı olay yerine intikal etmişlerdir. Ceyhun Balcı'nın ve Mustafa Karakoç'un gazdan etkilenmeleri üzerine 112, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine çağrılmıştır. Gelen ekiplerin ilk müdahalesi ile Mehmet Neşeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Mustafa Karakoç ve Ceyhun Balcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Yaşanan elim kaza sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğü personelleri büyük üzüntü yaşamaktadır" denildi.