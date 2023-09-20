Balıkesir'de ışık ihlali nedeniyle 2 tır çarpıştı Balıkesir'de ışık ihlali yapan tırın başka bir tırla çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bölge Trafik Amirliği önündeki trafik ışıklarında Ayhan B. idaresindeki tır, Bandırma istikametinden Çanakkale istikametine seyri esnasında ışık ihlali yapması sonucu Erdek yönüne dönmek isteyen Nuri Y. yönetimindeki tır ile çarpıştı.

Kaza maddi hasarla atlatılırken trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Çekici ve vinçlerin gelmesiyle araçlar yoldan kaldırıldı, yaklaşık 1 saat sonra trafik çift şerit olarak ulaşıma açıldı.

İnceleme başlatıldı

Her iki sürücü de sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)