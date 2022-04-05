Petrol
107.5
-0.03%
Euro
16.08
-0.19%
Dolar
14.72
0.31%
Altın
909.33
-0.35%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
676.561
0.04%
BTXN Coin
31.67
-9.51%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Balıkesir'de jandarma, havadan trafik denetimi yaptı

    190 aracı hava operasyonuyla denetleyen trafik timleri, 3 araca bin 972 lira ceza uyguladı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 18:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de jandarma, havadan trafik denetimi yaptı

    Yurt genelinde trafik timlerinin, oluşabilecek kazalara karşı aldığı tedbirler ve uygunsuz araç kullananlara yönelik cezaları sürdürülüyor.

    Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri de bölgede trafik asayişini sağlamak için denetim yaptı.

    Ekipler, trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı Devlet Karayolu'nda oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi.

    BİN 972 LİRA CEZA YAZILDI

    Anayolda trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile yapılan kontrollerde 190 araç denetlendi, 3 araca bin 972 TL idari para cezası uygulandı.

    Balıkesir de jandarma, havadan trafik denetimi yaptı #1

    MOTOSİKLETLER DE DENETLENDİ

    Yine Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, il genelinde kademeli sosyal hayatın normalleşmeye geçilmesi ile Jandarma trafik sorumluluğunda bulunan karayollarında bisiklet, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımında artış yaşanacağı değerlendirildiğinden, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek motosiklet ve motorlu bisiklet araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla, "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi” faaliyeti icra edildi.

    Balıkesir de jandarma, havadan trafik denetimi yaptı #2

    1 SÜRÜCÜNÜN BELGESİ GEÇİCİ OLARAK ALINDI

    Yapılan denetimler sonucunda bin 658 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilerek, 20 motosiklete 8 bin 75 TL idari para cezası uygulandı, 7 motosiklet trafikten men edilirken, 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

    Balıkesir de jandarma, havadan trafik denetimi yaptı #3


    İlginizi Çekebilir

    23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi?
    Gündem

    23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi?

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı
    3. Sayfa

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2022: Bilet sorgulama...
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2022: Bilet sorgulama...

    Görüş Bildir