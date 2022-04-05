Balıkesir'de jandarma, havadan trafik denetimi yaptı

190 aracı hava operasyonuyla denetleyen trafik timleri, 3 araca bin 972 lira ceza uyguladı.

Yurt genelinde trafik timlerinin, oluşabilecek kazalara karşı aldığı tedbirler ve uygunsuz araç kullananlara yönelik cezaları sürdürülüyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri de bölgede trafik asayişini sağlamak için denetim yaptı.

Ekipler, trafik yoğunluğunun yaşandığı Altıeylül-Bigadiç-Sındırgı Devlet Karayolu'nda oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini gerçekleştirdi.

BİN 972 LİRA CEZA YAZILDI

Anayolda trafik denetimi gerçekleştiren ekiplere havadan helikopter desteği ile yapılan kontrollerde 190 araç denetlendi, 3 araca bin 972 TL idari para cezası uygulandı.

MOTOSİKLETLER DE DENETLENDİ

Yine Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, il genelinde kademeli sosyal hayatın normalleşmeye geçilmesi ile Jandarma trafik sorumluluğunda bulunan karayollarında bisiklet, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımında artış yaşanacağı değerlendirildiğinden, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek motosiklet ve motorlu bisiklet araçlarının karıştığı trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla, "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi” faaliyeti icra edildi.





1 SÜRÜCÜNÜN BELGESİ GEÇİCİ OLARAK ALINDI

Yapılan denetimler sonucunda bin 658 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilerek, 20 motosiklete 8 bin 75 TL idari para cezası uygulandı, 7 motosiklet trafikten men edilirken, 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.



