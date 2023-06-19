Balıkesir'de jandarmadan organize suç operasyonu: 41 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde;
25 bin 136 adet sentetik uyuşturucu hap, 6 kilo 380 gram bonzai, 5 kilo 25 gram skunk, 314 gram metamfetamin, 166 adet kök kenevir bitkisi, 47 gram kubar esrar, 1 adet kaleşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet makinalı tabanca, 22 adet tabanca, 19 adet av tüfeği, bin 676 adet av tüfeği/tabanca fişeği, 880 adet kaleşnikof mermisi, 19 adet şarjör, 90 adet tarihi eser, 1 adet iklimlendirme ve sera düzeneği, 1 adet skunk kurutma çadırı, 5 adet hassas terazi, 9 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet bıçak ve 673 bin 435TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.
Olaylara karışan 41 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.