Euro
10.3585
-0.18%
Dolar
8.8639
-0.07%
Altın
494.92
0.12%
Borsa
1.384
0%
Bitcoin
375.333
0.36%
EXEN Coin
19.90
1.22%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C

    Balıkesir'de JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı

    Balıkesir’in Susurluk ve Karesi ilçeleriyle Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde telefon hatlarını keserek kablolarını çalan hırsızlık ekibi Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 29.09.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı

    Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı ve Danaveli mahallelerinde meydana gelen faili meçhul “Enerji ve Nakil Kablo Hırsızlığı” olayını ele alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda R.G ve İ.C'ye suçüstü yaptı.

    JASAT ekipleri, olayı gerçekleştiren aracın ve şüphelileri suçüstü yakalamak, hırsızlık olaylarının devamının engellenmesi için belirlenen şüphelilere takip başlattı.

    POLİS, KABLOLARI YÜKLERKEN YAKALADI

    JASAT ekipleri gece 04.00 sıralarında düzenlediği operasyon neticesinde, Danaveli Mahallesi yolu üzerinde maddi değeri 250 bin TL olan 2 bin 500 metre bakır kabloları keserek araca yüklendiği esnada suçüstü yaptı.

    TUTUKLANDILAR

    Daha önce 3 hırsızlık, 3 uyuşturucu suçundan arama kaydı bulunan R.G ile 4 hırsızlık ve 1 uyuşturucu suçu bulunan İ.C isimli şüphelileri, 2 adet kablo kesme makası, merdiven ve eldiven ile birlikte suç aletleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

    Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Balıkesir de JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı #1

    Balıkesir de JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı #2

    Balıkesir de JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı #3

    Balıkesir de JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı #4

    Balıkesir de JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı #5

    Balıkesir de JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir