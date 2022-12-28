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    Balıkesir'de kaçan saldırganı attığı bisiklet parçasıyla yakalattı

    Edremit ilçesinde çıkan kavgada, bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsın kaçtığı sırada bir vatandaşın attığı bisiklet parçasıyla yakalandığı anlar görüntülendi.
    • 28.12.2022 - 05:21
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    Balıkesir'de kaçan saldırganı attığı bisiklet parçasıyla yakalattı

    Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde, şüpheli E.Ç. ile Ayhan Sagut arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada Ayhan Sagut kalp, boyun, sağ ve sol el ve sağ karın bölgelerinden yaralandı.

    Hastanede kurtarılamadı

    Kavgada ağır yaralanan Ayhan Sagut 112 ekiplerinin hızlı müdahalesi ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayhan Sagut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Balıkesir'de kaçan saldırganı attığı bisiklet parçasıyla yakalattı - VİDEO

    Kaçan saldırganı bisiklet parçası fırlatarak durdurdu

    İHA'nın haberine göre; olay yerinde ise saldırgan E.Ç. olay yerinden kaçarken oradan geçmekte olan S.B. yerden aldığı bisiklet parçasının fırlatarak E.Ç.’yi başından yaraladı. E.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

    Yaşanan cinayet olayı sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında katil zanlısının elinde bıçakla yolda yürümesi ve katil zanlısının bir vatandaşın attığı demir bisiklet parçası ile bayıltılması görüntüleri yer aldı.

    Balıkesir de kaçan saldırganı attığı bisiklet parçasıyla yakalattı #1

    Balıkesir de kaçan saldırganı attığı bisiklet parçasıyla yakalattı #2

    Balıkesir de kaçan saldırganı attığı bisiklet parçasıyla yakalattı #3


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