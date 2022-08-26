Balıkesir'de kadınların kıskançlık kavgasında polislerin yaşadığı zor anlar

Kadınlar arasındaki çıkan kıskançlık kavgasında polise vurmaya kalkışınca kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen T.T., emniyet merkezine götürüldü. Yaşanan o anlar ise kayıt altına alındı.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Eski Kuyumcular Mahallesi'nde erkek arkadaşıyla cadde üzerinde yürüyen E.D.’ye, kıskançlık nedeniyle 3 kadın saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine yakın bölgede olan yunus ekibi sevk edildi.

Polislerin ayırmaya çalışmasına rağmen kadınlardan E.D. ve T.T., birbirlerine saldırmayı sürdürdü.

"Sen kim oluyorsun benim elimi tutuyorsun"

Polis memuru kavgayı ayırmak için T.T.’yi kolundan tuttu. Birbirlerini erkek arkadaşlarına olan yakınlıkları nedeniyle suçlayıp, küfürler eden kadınlardan T.T., ayırmaya çalışan polis memuruna da "Sen kim oluyorsun benim elimi tutuyorsun." diyerek vurmaya başladı.

O anlar kaydedildi

T.T., polis tarafından kelepçe ile etkisiz hale getirilirken diğer iki kadın E.D.’ye vurmaya devam etti. Bu arada bir arkadaşı da yaşanan arbedeyi cep telefonu ile kaydetti.

Yunus ekibi tarafları ayırmakta güçlük çekince, kısa süre sonra olay yerine takviye ekip sevk edildi.

Kadın emniyete götürüldü

Elleri kelepçeli olan T.T., yeni gelen polisleri görünce ağlamaya başlayarak, meslektaşları tarafından tartakladığı iddiasında bulundu.

Yeni gelen ekip iddiaları değerlendirmek için T.T.’yi yunus ekibinden uzaklaştırarak ekip otosuna bindirdi.

DHA'nın haberine göre; ancak ekip aracını tekmeleyen T.T., polislere tehditler savurdu.

Kadınların kavgası güçlükle sonlandırılırken, olay yerine gelen görevli kadın polis memurunun üst aramasının ardından taraflar polis merkezine götürüldü.

































