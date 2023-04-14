Balıkesir'de kahvehanede cinayet anları Edremit'te, kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Rojhat Kaçmaz'ın öldürülme anları kameralara yansıdı.

DHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan olayda, Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A., aralarında husumet bulunan A.Y.'nin babasına ait, Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokak’taki kahvehaneye geldi.

Burada Kaçmaz ve Mahsun A. ile A.Y. arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine A.Y., babası N.Y.'ye haber verdi. Kahvehaneye gelen N.Y. de 20 yaşındaki Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A. ile tartışmaya başladı.

Pompalı tüfekle ateş etti

Tartışmanın büyümesi üzerine N.Y., aracında bulunan pompalı tüfek ile Kaçmaz'ı sırt ve bacağından, Mahsun A.'yı ise sol bacağından yaraladı. Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Rojhat Kaçmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Kaçmaz’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Kaçmaz, ikindi namazı sonrasında Hacı Hakkı Yercan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kadıköy Mezarlığında toprağa defnedildi.

Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A.’nın silahla vurulma anları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.