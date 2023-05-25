Balıkesir’de kaldırıma park ettiği için uyaran yaşlı adamı itti Kaldırıma park eden sürücüye, yaşlı bir adam tepki gösterdi. Duruma sinirlenen sürücü, yaşlı adamı sokak ortasında yere düşürdü. Çevredekilerin yardımına koştuğu yaşlı adam, gelen ambulansta tedavi edilirken, şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Genç sürücü M.Ç., Balıkesir’in Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Hacı İsa Mescit Sokak’ta kaldırıma park etti. Bunu gören 86 yaşındaki yaşlı adam ise aracın fotoğraflarını çekerek, tepki gösterdi. Daha sonra şoför kapısına yanaşan yaşlı adam, tepkisini sürdürdü. Yaşlı adamı iterek yere düşürdü Duruma sinirlenen sürücü ise aracından inip, yaşlı adamı hırpalamaya başladı. Birkaç saniye sonra o sürücü, yaşlı adamı iterek yere düşürdü. Yaşlı adamı yerde gören çevredekiler, hemen yardıma koştu. Saldırgan sürücü olay yerinden uzaklaştırılırken, durum hemen 112 ekiplerine bildirildi. Korktu, şikayetçi olmadı Bölgeye giden ekipler, yaşlı adamı ambulansa alarak tedavi etti. Yaralanan ve korkan yaşlı adam, şikayetçi olmayarak kendi imkanlarıyla evinin yolunu tuttu. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.