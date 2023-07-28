Balıkesir'de kanyonda kayalıktan düşen yabancı turist yaralandı

DHA
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Kazdağları'ndaki Şahindere Kanyonu'na gezmek için çıkan yabancı uyruklu O.A. adlı kadın, dengesini kaybedip 10 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler müdahale etti
Başından ve bel bölgesinden yaralanan kadın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arama-Kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sağlık durumu iyi
Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.