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Balıkesir’de katledilen kadının katil eşi aranıyor

Balıkesir’de katledilen kadının katil eşi aranıyor

Eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen kadının 3 ay önce evi terk edip, kızı ile ayrı bir ev tutarak yaşamaya başladığı öğrenildi. Eşini öldüren katil koca ise henüz bulunamadı.