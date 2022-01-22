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- Balıkesir’de katledilen kadının katil eşi aranıyor
Balıkesir’de katledilen kadının katil eşi aranıyor
Eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen kadının 3 ay önce evi terk edip, kızı ile ayrı bir ev tutarak yaşamaya başladığı öğrenildi. Eşini öldüren katil koca ise henüz bulunamadı.
- İHA
- 22.01.2022 - 16:34
Bir kız çocuğu annesi Elif Turan (40), Kayseri’de 2016 yılında Türkiye gündemine de gelen kuyuya atılan çuval cinayetinde büyük oğlu Mehmet Ali’yi kaybetti.
O dönemde 7 yaşında olan kızı Eylül ise şans eseri kurtuldu.
3 AY ÖNCE BALIKESİR’E YERLEŞTİ
Olay nedeniyle eşi Ş.T. (45) ile arasındaki sorunlar büyüyen Turan, 3 ay önce Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir ev tuttu.
Kızı ile yaşayan anne, bakkal dükkanında çalışmaya başladı.
KATİL ARANIYOR
Bu olaya sinirlenen Ş.T., saat 07.30 sıralarında çalıştığı bakkal dükkanını açmak için evinden çıkan eşini Kadıköy Mahallesi 99. Sokak’ta katletti.
Cinayetin ardından kaçan Ş.T.’nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.