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    Balıkesir'de kauçuk fabrikasında yangın çıktı

    Gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
    • AA
    • 06.11.2020 - 08:37
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 08:39
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    Balıkesir'de kauçuk fabrikasında yangın çıktı

    Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye Gönen ve Bandırma'dan 12 itfaiye aracı, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Gönen Belediyesi'ne ait ekipler sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yayılan koku nedeniyle vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Köpük kulesinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

    Balıkesir'de kauçuk fabrikasında yangın çıktı ViDEO

    BAZI KISIMLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Çevreye yayılması önlenen yangında, fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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