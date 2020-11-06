Gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Gönen ve Bandırma'dan 12 itfaiye aracı, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Gönen Belediyesi'ne ait ekipler sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın bölgesinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yayılan koku nedeniyle vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Köpük kulesinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Balıkesir'de kauçuk fabrikasında yangın çıktı ViDEO

BAZI KISIMLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Çevreye yayılması önlenen yangında, fabrikanın bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.