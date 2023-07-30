Balıkesir'de kavga sırasında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

İHA
Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde kamp alanı ve motel işletmesinde bir barın güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 2 kişi, motel işletmecileri ile tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Yere yığıldı
Güvenlik görevlilerinden biri bıçak çekerken, bu sırada kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Regaip Şahbudak yere yığıldı.
Kurtarılamadı
Şahbudak, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.