Balıkesir'de kavga sırasında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti Erdek ilçesinde yaşanan kavgada kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler mevkiinde kamp alanı ve motel işletmesinde bir barın güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 2 kişi, motel işletmecileri ile tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yere yığıldı

Güvenlik görevlilerinden biri bıçak çekerken, bu sırada kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Regaip Şahbudak yere yığıldı.

Kurtarılamadı

Şahbudak, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.