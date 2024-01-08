Balıkesir'de kayalıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Bandırma ilçesinde sahilde kayalıklara sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesi sahilinde balık tutan bir vatandaş balık kovasını düşürünce, Egahan Ş. (12) adlı çocuk düşen balıkları toplamak isterken ayağının kayması sonucu kayalıklara sıkıştı.

Çocuğu çıkaramadılar, itfaiyeyi aradılar

Çevredeki vatandaşlar çocuğu çıkartmaya çalışa da çabalar sonuçsuz çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayalıkla sıkışan çocuk, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Sğalık durumu iyi

Egahan Ş.'nin durumun iyi olduğu, tedbir amaçlı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)