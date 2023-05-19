Balıkesir'de kaybolan kadının cansız bedeni bulundu Balıkesir'de 17 Mayıs Çarşamba günü gece saatlerinde evinden çıkan Fadime Canbulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Yüreğil Mahallesi'nde Fadime Canbulat'ın kaybolduğu fark edildiği andan itibaren mahalle sakinleri ile başlayan arama çalışmaları AFAD, SAR, jandarma ve belediye ekipleri eşliğinde devam etti.

Havanın yağışlı olması arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Tüm zorluklara rağmen drone, arama kurtarma köpekleri ve özel timler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.