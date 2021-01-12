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    Balıkesir'de kazada ölen baba ve oğul defnedildi

    Devrilen traktörün altında kalarak can veren baba ve oğlu, yakınları tarafından toprağa verildi.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 16:08
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    Balıkesir'de kazada ölen baba ve oğul defnedildi

    Dün Balıkesir'in Manyas ilçesindeki kırsal Hamamlı Mahallesi’nde 60 yaşındaki çiftçi Mehmet Özuçar ve 25 yaşındaki oğlu Okan Özuçar, tarladan eve dönmek için traktörleriyle yola çıktı.

    Ancak baba Özuçar'ın kullandığı 10 ADF 455 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada baba ve oğlu, traktörün altında kalarak, hayatlarını kaybetti.

    DEFNEDİLDİLER

    Mehmet Özuçar ve Okan Özuça'nın cenazeleri, bugün ilk olarak evlerininin önüne götürüldü. Helallik alındıktan sonra da cenaze namazına müteakip, Hamamlı Mahallesi Mezarlığı’nda  toprağa verildi.

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