Balıkesir'de kazada ölen baba ve oğul defnedildi

Balıkesir'de kazada ölen baba ve oğul defnedildi

Devrilen traktörün altında kalarak can veren baba ve oğlu, yakınları tarafından toprağa verildi.

Dün Balıkesir'in Manyas ilçesindeki kırsal Hamamlı Mahallesi’nde 60 yaşındaki çiftçi Mehmet Özuçar ve 25 yaşındaki oğlu Okan Özuçar, tarladan eve dönmek için traktörleriyle yola çıktı.

Ancak baba Özuçar'ın kullandığı 10 ADF 455 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada baba ve oğlu, traktörün altında kalarak, hayatlarını kaybetti.

DEFNEDİLDİLER

Mehmet Özuçar ve Okan Özuça'nın cenazeleri, bugün ilk olarak evlerininin önüne götürüldü. Helallik alındıktan sonra da cenaze namazına müteakip, Hamamlı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

























