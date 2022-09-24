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    Balıkesir'de komşular arasında kavga: Bıçaklanan baba ile oğlu öldü

    Edremit ilçesinde bir apartmanda komşular arasında çıkan kavgada bıçaklanan baba ile oğlu hayatını kaybetti
    • 24.09.2022 - 08:30
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    Balıkesir'de komşular arasında kavga: Bıçaklanan baba ile oğlu öldü

    Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Cennetayağı Mahallesi 723'üncü Sokak üzerinde bulunan bir binada birinci dairede ikamet eden E.O. (45), ikinci dairede oturan M.Z. Bilier (57) ve oğlu D.B. Bilier (17) ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

    Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

    Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan üç kişi de aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

    Balıkesir de komşular arasında kavga: Bıçaklanan baba ile oğlu öldü #1

    Baba ile oğlu kurtarılamadı

    AA'nın haberine göre; binada oturan diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Durumları ağır olan baba ile oğlu doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan E.O'nun da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

    Balıkesir de komşular arasında kavga: Bıçaklanan baba ile oğlu öldü #2

    Olayda yaşamını yitiren baba ile oğulun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemede kavgada kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçak ele geçirdi.

    Balıkesir de komşular arasında kavga: Bıçaklanan baba ile oğlu öldü #3

    Balıkesir de komşular arasında kavga: Bıçaklanan baba ile oğlu öldü #4


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