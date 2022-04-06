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    Balıkesir'de kontrolden çıkan araç 4 metreden uçtu

    Manyas ilçesinde kontrolsüz araç kullanan 85 yaşındaki, adam kontrolünü kaybettiği aracıyla kaza yaptı. Araca çarpıp 4 metre yüksekten yuvarlanan aracın sürücüsü hastaneye kaldırldı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 16:25
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    Balıkesir'de kontrolden çıkan araç 4 metreden uçtu

    Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kontrolsüz araç kullanmanın bedeli ağır ödendi.

    Manyas- Gönen yolunda ilerleyen 85 yaşındaki Erdoğan Erkan'ın kullandığı 10 PE 899 plakalı otomobil, Manyas’tan Gönen yönüne giden Mehmet Fatih Altınok yönetimindeki 77 AP 797 plakalı araca çarptı.

    4 metreden yuvarlandı

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısında bulunan 4 yükseklikten düştü.

    Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdoğan Erkan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Balıkesir de kontrolden çıkan araç 4 metreden uçtu #1


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