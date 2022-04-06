- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Balıkesir'de kontrolden çıkan araç 4 metreden uçtu
Balıkesir'de kontrolden çıkan araç 4 metreden uçtu
Manyas ilçesinde kontrolsüz araç kullanan 85 yaşındaki, adam kontrolünü kaybettiği aracıyla kaza yaptı. Araca çarpıp 4 metre yüksekten yuvarlanan aracın sürücüsü hastaneye kaldırldı.
- DHA
- 06.04.2022 - 16:25
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, kontrolsüz araç kullanmanın bedeli ağır ödendi.
Manyas- Gönen yolunda ilerleyen 85 yaşındaki Erdoğan Erkan'ın kullandığı 10 PE 899 plakalı otomobil, Manyas’tan Gönen yönüne giden Mehmet Fatih Altınok yönetimindeki 77 AP 797 plakalı araca çarptı.
4 metreden yuvarlandı
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısında bulunan 4 yükseklikten düştü.
Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erdoğan Erkan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.