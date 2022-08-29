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- Balıkesir'de kontrolden çıkan midibüs devrildi: 17 yaralı
Balıkesir'de kontrolden çıkan midibüs devrildi: 17 yaralı
- 29.08.2022 - 10:56
- Güncelleme : 29.08.2022 - 11:09
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yaşandı...
Tekirdağ'daki düğünden dönen Ahmet Güney kontrolündeki midibüs, seyir halindeyken kontrolden çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçta bulunan 17 kişinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere kaldırıldı.
AA'nın aktarımına göre; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kazanın saat 07.45 sularında gerçekleştiğini belirtti.
"2 yaralımızın durumu hayati tehlike içeriyor"
Yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiğini belirten Şıldak, "Yaralılarımız hastanelere götürüldü, 2 yaralımızın durumu hayati tehlike içeriyor. Kazanın oluş sebebi yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılacak." dedi.
Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol, midibüsün kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.