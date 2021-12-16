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    Balıkesir'de köpek seven temizlik işçisi, çöp aracının altında kalınca vefat etti

    Garajda yerdeki köpeği seven çöp toplama aracı şoförü Zeki Kocatürk, mesai arkadaşının kullandığı aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 16.12.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 13:04
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    Balıkesir'de köpek seven temizlik işçisi, çöp aracının altında kalınca vefat etti

    Balıkesir'in Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Zeki Kocatürk, saat 08.00 sıralarında mesaiye başlamak için Zeytinli Mahallesi'ndeki garaja geldi.

    Kocatürk, mesai arkadaşı Hakan Boğazköy'ün kullandığı 10 AEP 951 plakalı çöp toplama aracının önünde yatan köpeği görüp yanına gitti.

    Köpeği sevmek için eğilen Kocatürk, Hakan Boğazköy’ün hareket ettirdiği aracın altında kaldı. Köpek ise kaçarak kurtuldu.

    KAMYONUN ALTINDAN ÇIKARILDI

    Durumu fark eden Boğazköy, aracı durdurup itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi tarafından kamyonun altından çıkarılan Kocatürk, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    HAYVANLARI ÇOK SEVİLDİĞİ SÖYLENDİ

    Ancak Zeki Kocatürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Evli olan Zeki Kocatürk'ün, hayvanları çok sevdiği belirtildi.

    Hakan Boğazköy, jandarma tarafından gözaltına alınarak, Zeytinli İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.

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    Balıkesir de köpek seven temizlik işçisi, çöp aracının altında kalınca vefat etti #6

    Balıkesir de köpek seven temizlik işçisi, çöp aracının altında kalınca vefat etti #7

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    Balıkesir de köpek seven temizlik işçisi, çöp aracının altında kalınca vefat etti #9

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