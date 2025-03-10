Balıkesir'de korkutan ev yangını

İHA
Balıkesir'in Erdek ilçesi Atatürk Mahallesi Vişne Sokak'ta bulunan evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
EVDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Ancak yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kullanılamaz hale gelen evde soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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